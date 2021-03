Imprese: Saras, ritorno a livelli pre-Covid nel periodo 2022-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Margini ancora deboli nel 2021, con una ripresa nella seconda metà dell’anno e un recupero a livelli prossimi a quelli pre-Covid tra il 2022 e il 2024. Questo lo scenario previsto da Saras in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2020. La società, si legge in una nota, ha individuato per l’anno corrente una serie di misure di significativa riduzione dei costi e degli investimenti, volte a ridurre al minimo l’impatto economico e finanziario dello scenario, con un contenimento del livello di indebitamento a livelli non superiori a quelli del 31 dicembre 2020. Il raggiungimento di tali obiettivi, secondo la società, consentirà di cogliere a pieno la sostanziale ripresa del mercato attesa a partire dal 2022. Stando alla nota, il Gruppo prosegue la strategia di sostenibilità e transizione energetica con: lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile, con l’obiettivo di circa 200 megawatt di capacità installata nel 2021 e di nuova capacità rinnovabile sino a 500 nel 2024 anche attraverso lo sviluppo di nuove partnership; e la strategia del Gruppo nell’ambito della transizione energetica, con particolare focus sui progetti in ambito idrogeno verde e biofuel. (Com)