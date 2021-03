Spagna: Iglesias, nel paese ci sono oligarchie che difendono i loro interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinanzi al governo spagnolo ci sono "oligarchie che esercitano il loro immenso potere politico, economico e mediatico" in modo che le istituzioni "difendano i loro interessi e non quelli della maggioranza". Lo ha affermato in un video-messaggio di commiato pubblicato sul suo profilo Twitter il leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, che oggi ha partecipato all'ultimo Consiglio dei ministri, dopo aver deciso di lasciare l'esecutivo per candidarsi alla presidenza della comunità di Madrid alle elezioni del 4 maggio prossimo. Secondo Iglesias, ex vicepremier e ministro dei Diritti sociali e dell'Agenda 2030, queste oligarchie, insieme alle "correlazione di forze" all'interno della coalizione di governo, portano a "molti limiti e contraddizioni". Iglesias, tuttavia, ha evidenziato che sebbene "le cose potrebbero essere fatte meglio", il suo partito ha dimostrato che "non possono essere comprati" e di essere stato in grado di "produrre miglioramenti per la maggioranza sociale del Paese". Il leader di Unidas Podemos si è detto "orgoglioso" di aver lasciato il governo realizzando uno degli obiettivi dell'accordo di governo: ricostruire il sistema di cura della dipendenza con uno stanziamento di 238 milioni di euro. "Quando ho assunto questa responsabilità la situazione in termini di dipendenza era assolutamente drammatica dopo i tagli del Partito popolare", ha affermato Iglesias. "Ora la riduzione delle liste d'attesa dipenderà in gran parte dalla gestione fatta dalle comunità autonome del denaro che stiamo dando loro", ha concluso l'ex vicepremier. (Spm)