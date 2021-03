Serbia-Repubblica Ceca: presidente Vucic riceve ministro Esteri Petricek, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha incontrato il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek, oggi in visita ufficiale a Belgrado. Secondo una nota della presidenza della Repubblica serba, i due interlocutori hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale, economica e a livello parlamentare. Vucic ha ringraziato il ministro Petricek per la visita, osservando che contatti regolari e riunioni sono di eccezionale importanza per il miglioramento delle relazioni tra Serbia e Repubblica Ceca. Il capo dello Stato serbo ha poi sottolineato l'importanza del forum economico serbo-ceco organizzato dai due Paesi, poiché riflette l'interesse delle aziende ad espandere le proprie attività. "La Serbia ha grande rispetto per i risultati economici della Repubblica Ceca negli ultimi dieci anni. Sono convinto che vinceremo contro la pandemia e che la nostra cooperazione economica contribuirà a mitigare le gravi conseguenze economiche nel più breve tempo possibile", ha detto Vucic. Petricek, che a Belgrado è accompagnato da una delegazione economica, ha osservato che la cooperazione è di grande importanza per entrambe le parti. Petricek ha ricordato che lo scambio commerciale era nel 2020 pari a 1,2 miliardi di euro. "Vogliamo considerare più opportunità di business in Serbia ed è per questo che 20 uomini d'affari sono venuti con me. Stiamo esplorando nuove destinazioni e opportunità, e la Serbia è culturalmente e storicamente molto vicina a noi", ha dichiarato il ministro di Praga. (Seb)