Usa: passaporto vaccinale, New York spinge ma per la Florida è incostituzionale

- S’infiamma anche negli Stati Uniti la polemica sul “passaporto vaccinale”, il documento (più probabilmente un’app) che dovrebbe consentire alle persone già vaccinate contro il nuovo coronavirus di svolgere una serie di attività altrimenti proibite, come ad esempio viaggiare e assistere a eventi e concerti. È un progetto che, come scrive il quotidiano “Washington Post”, rientra nei piani dell’amministrazione del nuovo presidente Joe Biden. Al lavoro sarebbero già 17 gruppi pronti a proporre delle proprie versioni del passaporto, tra i un’associazione di compagnie tecnologiche che ha dato via alla Vaccination credential initiative (Vci). Come spesso accade negli Usa, tuttavia, gli Stati hanno posizioni diverse e spesso agli antipodi sul tema. Lo Stato di New York, governato dal democratico Andrew Cuomo, è in prima linea e ha già iniziato a usare un pass digitale sviluppato dalla Ibm che mostra lo status di vaccinazione o i risultati del test Covid-19. Il Madison Square Garden ha già fatto sapere che utilizzerà questo strumento per ammettere o meno gli spettatori. (segue) (Nys)