Usa: passaporto vaccinale, New York spinge ma per la Florida è incostituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha dichiarato ieri, 29 marzo, che farà ricorso "alle funzioni esecutive, alle funzioni emergenziali" per bloccare la diffusione delle certificazioni di avvenuta vaccinazione, e che solleciterà la maggioranza parlamentare repubblicana a presentare un disegno di legge che vieti l'introduzione di qualsiasi documentazione atta a dare prova fisica della vaccinazione contro la Covid-19. "Abbiamo sempre detto di voler garantire l'accesso ai vaccini a tutti, ma di non volerli imporre a nessuno, e che i vaccini, pur raccomandati, specie per i soggetti vulnerabili, non sarebbero stati imposti", ha detto DeSantis. "È del tutto inaccettabile che il governo o il settore privato possano imporre l'obbligo di esibire una prova di avvenuta vaccinazione per consentire ai cittadini di continuare a operare come membri pienamente funzionali della società", ha aggiunto il governatore. DeSantis si è detto convinto che le persone siano "depositarie di certe libertà e diritti individuali" inalienabili, incluso quello di scegliere se sottoporsi o meno a un trattamento sanitario. (segue) (Nys)