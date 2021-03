Usa: passaporto vaccinale, New York spinge ma per la Florida è incostituzionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha anche espresso riserve in merito alle implicazioni di un passaporto vaccinale per la privacy dei cittadini: "Dovremmo introdurre questi (passaporti vaccinali) e poi fare cosa, cedere tutte queste informazioni a qualche grande azienda? Fatemi il piacere", ha affermato il repubblicano, che proprio ieri ha firmato una legge che garantisce alle attività produttive e alle scuole una tutela dalle cause legali legate ai contagi da coronavirus. All’amministrazione Biden sta il compito non facile di trovare una sintesi: organizzare un sistema unificato di credenziali vaccinali sarà particolarmente complicato in uno scenario così polarizzato, ma necessario perché gli sforzi per accelerare il ritorno alla normalità non siano vani. Finora negli Stati Uniti quasi il 30 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Secondo molti esperti, tuttavia, un “passaporto vaccinale” avrebbe un ruolo cruciale nel contribuire al superamento dell’emergenza pandemica. “I passaporti – scrive il “Washington Post” – possono motivare gli statunitensi più scettici a vaccinarsi”. Tuttavia, se l’amministrazione decidesse di renderli obbligatori intraprenderebbe “una strada oscura e pericolosa”, come sottolineato da Brian Castrucci del gruppo di ricerca sulla salute pubblica Bethesda. “È essenziale che tutti possano dotarsene ma che resti una scelta”, spiega Ezekiel Emanuel dell’Università della Pennslyvania. (Nys)