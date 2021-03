Germania: inflazione in aumento all'1,7 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo, il tasso di inflazione in Germania è aumentato all'1,7 per cento. È quanto si appende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Prosegue, dunque, l'incremento del livello generale dei prezzi, già saliti dello 0,3 per cento a dicembre 2020, dell'1 per cento a gennaio e dell'1,3 per cento a febbraio. A marzo, l'inflazione è stata spinta dal balzo del costo dell'energia a uso domestico e della benzina, pari al 4,8 per cento su base annua. (Geb)