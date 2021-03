© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in visita alla Corte costituzionale, dove il presidente della Corte Giancarlo Coraggio e il vicepresidente Giuliano Amato hanno rilanciato insieme la collaborazione sulla scuola per far conoscere la Costituzione. E' quanto si legge in un tweet della Consulta. (Rin)