Libia: premier greco Mitsotakis in visita la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha in programma una visita in Libia la prossima settimana. Lo riferiscono ad "Agenzia Nova" fonti libiche confermando un'indiscrezione del quotidiano "To Vima". La visita del capo del governo di Atene dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana e la data ufficiale sarà scelta nelle prossime ore. "La missione Mitsotakis avverrà subito dopo quella del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi", ha aggiunto la fonte di "Nova". La visita di Mitsotakis a Tripoli fa seguito alla sua recente conversazione telefonica con il nuovo primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba. Vale la pena ricordare che l'ex ambasciatore libico ad Atene, Mohamed Menfi, ha assunto recentemente la capo del Consiglio presidenziale del nuovo governo di unità nazionale in Libia. Il premier greco sarà accompagnato a Tripoli dal ministro degli Esteri Nikos Dendias. Sono intanto in corso i lavori per la riapertura dell'ambasciata greca a Tripoli, dopo che ieri ha riaperto i battenti la rappresentanza dilplomatica della Francia. (Gra)