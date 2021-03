Speciale scuola: in Emilia-Romagna oltre 18mila studenti beneficiari di borse di studio, investiti 4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 18mila borse di studio (18.374) assegnate in Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, per l’anno scolastico 2020/2021: il 16 per cento in più rispetto alle 15.881 dello scorso anno, grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro che ha permesso di assicurare il beneficio al 100 per cento degli studenti idonei. Si rafforza ancora l’impegno della Regione per garantire il diritto allo studio, a partire dagli studenti meno abbienti, e ridurre il rischio di abbandono scolastico: la metà dell’intero pacchetto di risorse, quindi 2 milioni, proviene infatti dalle casse regionali, con un incremento finanziario dell’11 per cento rispetto allo scorso anno. Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale si aggiunge alla delibera delle scorse settimane sulla ripartizione dei 2,2 milioni di euro tra Province e Città metropolitana di Bologna per finanziare il trasporto scolastico in capo ai Comuni, per il prossimo anno scolastico 2021/2022. “La capacità di offrire pari opportunità di istruzione a tutti gli studenti e studentesse - afferma l’assessore alla Scuola, Paola Salomoni - indipendentemente dal territorio in cui vivono e dal contesto familiare, sociale ed economico dal quale provengono, è fondamentale per sostenere i più giovani, che costituiscono il motore dello sviluppo di una società. In Emilia-Romagna stiamo investendo e continueremo a farlo nell’istruzione, dall’edilizia scolastica alle borse di studio, dall’inclusione dei più fragili alla valorizzazione dei talenti, per offrire a tutti i ragazzi e ragazze, fin dalla scuola primaria, le stesse possibilità di accedere al sapere. Anche quest’anno, dunque, rafforziamo l’impegno economico per garantire le borse di studio al 100 per cento degli studenti idonei”. (Ren)