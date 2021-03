Speciale scuola: Roma, presidente municipio VI, soddisfatti per andamento lavori in scuola Melissa Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Romanella, presidente del Municipio VI afferma in una nota: "Siamo molto soddisfatti per l'andamento dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione dell'Istituto comprensivo Melissa Bassi di Via Aspertini, infatti i suddetti lavori stanno per essere ultimati a fronte di un investimento totale di circa 1,2 milioni di euro. Una scuola colorata e resa più accogliente grazie anche ai disegni realizzati con la partecipazione di varie Associazioni del nostro territorio, questo è un modo per rendere più fruibile questo importante plesso scolastico presente nel Municipio", conclude. (Com)