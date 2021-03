Speciale scuola: Pd Roma, finalmente accolti nuovi iscritti al liceo Nomentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo riusciti ad unire, attraverso un lavoro interistituzionale, le varie forze per dare una risposta a quei 100 ragazzi e alle loro famiglie che erano rimasti fuori dalle iscrizioni per il prossimo anno scolastico dal Liceo Scientifico Statale Nomentano". Lo dichiara in una nota Annarita Leobruni, responsabile scuola del Partito democratico di Roma. "Roma città metropolitana attraverso la commissione Scuola ha fatto da collante tra Municipio III e Comune di Roma riuscendo a individuare, nel breve tempo, una nuova struttura da destinare al Liceo Scientifico Nomentano sita in Via Caprioli - aggiunge Leobruni -. Nel frattempo si sta affrontando anche il problema annoso delle aule interdette dell'Istituto Matteucci. Il Partito Democratico è stato, attraverso i suoi rappresentanti, il promotore delle commissioni in questione e sarà accanto alle famiglie e ai ragazzi per promuovere sempre il Diritto allo Studio, ritenendolo centrale e strategico per il rilancio della Città e del Paese". (Com)