Speciale scuola: Bella (M5s), mozione per uniformità criteri aperture in tutta Italia

- "Dal 7 aprile 5,3 milioni di studentesse e studenti torneranno finalmente in classe. Ci auguriamo di non assistere all'ennesima falsa partenza o a una riapertura a macchia di leopardo. Questi giorni prima dell'entrata in vigore dell'ultimo decreto dimostrano che le Regioni, purtroppo, continuano a procedere in ordine sparso. E, in mancanza di criteri nazionali univoci, c'è il rischio concreto che continuino a farlo. Per questo motivo abbiamo appena depositato alla Camera una mozione che ha l'obiettivo di uniformare la politica scolastica in tutta Italia". Lo afferma in una nota Marco Bella, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Cultura, primo firmatario della mozione. "Chiediamo al governo - spiega - che vengano definite il più dettagliatamente possibile le condizioni e gli indici che determinano la sospensione della didattica in presenza, e che si garantisca la massima omogeneità sul territorio nazionale delle decisioni sull'apertura delle scuole. I danni in termini di accentuazione delle disuguaglianze socio-culturali tra i ragazzi e di aumento del rischio di abbandono scolastico sono enormi, bisogna lavorare urgentemente per attenuarli". (Com)