Speciale scuola: Pd Municipio Roma III, felici per soluzione studenti liceo Nomentano

- "Ringraziamo il lavoro di concerto della commissione scuola della città metropolitana e del III Municipio di Roma che sono riusciti a risolvere la questione degli studenti in esubero del Liceo Scientifico Nomentano, mettendo a disposizione la nuova struttura di via Caprioli". Lo dichiarano in una nota Filippo Maria Laguzzi e Sabrina Cavalcanti, rispettivamente segretario e delegata alle politiche scolastiche del Partito Democratico del Municipio Roma III. "È una soluzione che fin dall'inizio abbiamo ritenuto fosse la migliore e la più concreta per dare risposta alle famiglie che semplicemente chiedevano il rispetto del diritto allo studio per i propri figli - si legge nella nota -. Il Partito democratico di Roma e quello del III Municipio hanno lavorato di concerto con le Istituzioni per favorire la soluzione migliore possibile" (Com)