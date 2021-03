Energia: Dubai annuncia sviluppo impianto “Waste to energie” da 1,1 miliardi dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto ha un periodo di concessione di 35 anni con la municipalità di Dubai. L'impianto tratterà 5.666 tonnellate di rifiuti solidi urbani prodotti da Dubai al giorno, per un totale di 1,9 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno. Sono stati conclusi accordi di prestito di finanziamento di progetto per un valore di 900 milioni di dollari con la Japan Bank for International Cooperation e istituzioni finanziarie tra cui Standard Chartered Bank e Sumitomo Mitsui Banking Corp. Il progetto dell’impianto stato eseguito da Besix Middle East e Hitachi Zosen Innova. Al culmine dei lavori, saranno impiegati 2.500 lavoratori e il sito utilizzerà fino a 16 gru a torre, comprese le più grandi gru a torre del mondo per l'installazione delle attrezzature all'interno dello stabilimento. Dubai Holding, fondata nel 2004, è una società globale diversificata con attività in 13 Paesi e che impiega oltre 20.000 persone. Gestisce un ampio portafoglio di investimenti con oltre 130 miliardi di dirham (35,39 miliardi di dollari) di attività, che supportano la diversificazione e la crescita dell'economia di Dubai in 10 settori tra cui immobiliare, ospitalità, tempo libero e intrattenimento, media, Tic, design, istruzione, vendita al dettaglio, produzione e logistica e scienza. (Res)