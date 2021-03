Energia: Pgnig e Naftogaz firmano collaborazione per estrazione gas in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società polacca Pgnig e la compagnia ucraina Naftogaz hanno firmato una lettera d'intenti per collaborare nella ricerca e nell'estrazione di gas nel Paese dell'Europa orientale. Lo comunica Pgnig in una nota. L'Ucraina "dispone di alcuni tra i maggiori giacimenti di gas in Europa", ragione per la quale "può essere per Pgnig un luogo di sviluppo". "Siamo particolarmente interessati a lavorare nella parte occidentale del Paese, al confine con un'area nella quale conduciamo attività estrattive da alcuni decenni. I dati disponibili indicano un grande potenziale per la regione. I nostri partner dispongono inoltre di un'esperienza notevole e di dati geologici preziosi, pertanto la potenziale collaborazione delle nostre società può effettivamente tradursi in una crescita della produzione di gas naturale" nell'area, si legge nel comunicato di Pgnig, che cita le parole del vicepresidente del suo consiglio di amministrazione, Robert Perkowski. (Vap)