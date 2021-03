Lombardia: Monti (Lega) su Pedemontana, dall'opposizione sterili polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il PdL approvato oggi rappresenta un'azione importante per far ripartire l'economia lombarda colpita dal perdurare della pandemia di coronavirus. Regione Lombardia destina ai Comuni 101.000.000 euro per opere strutturali fondamentali, per la messa in sicurezza di strade, ponti e edifici nonché per progetti di rigenerazione urbana e di trasporto pubblico sostenibile". Così in una nota il vicepresidente del gruppo Lega al Consiglio regionale lombardo, Andrea Monti, commenta l'approvazione oggi a Palazzo Pirelli del progetto di legge sugli interventi a sostegno del tessuto economico. "A differenza delle opposizioni, che sanno solo criticare o attaccarsi a discutibili statistiche e percentuali costruite per gettare fango sull'efficienza delle istituzioni lombarde, a noi le sterili polemiche non interessano. Interessa agire tangibilmente, con soldi veri. Come gruppo Lega e maggioranza al governo di Regione Lombardia in questo momento siamo molto concentrati sull'aspetto sanitario, nonché sul modo di fronteggiare la pesante crisi economica che dovremo affrontare per salvare l'economia lombarda. La misura approvata oggi è la dimostrazione del nostro operato: stiamo mettendo a disposizione risorse fresche per le casse dei Comuni, che in questo modo potranno far ripartire i cantieri e di conseguenza l'occupazione", prosegue Monti, che conclude: "Per inciso, uno dei tanti progetti per la ripresa economica che a breve vedrà la luce riguarda la Pedemontana, un'importante infrastruttura che porterà 1,4 miliardi di Pil in Lombardia e almeno 25mila posti di lavoro. All'opposizione, che ancora oggi in Aula consiliare ha avuto da ridire anche su quest'intervento richiesto a gran voce dal territorio, dico di farsene una ragione: è una realtà che porteremo a compimento".(Com)