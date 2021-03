Tunisia: Mohsen Marzouk lancia un progetto nazionale per riunire la “famiglia centrista”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acuta crisi politica, blocco del dialogo nazionale, scene di caos in parlamento, conflitto tra istituzioni della Tunisia: è in questa atmosfera che Mohsen Marzouk, presidente del partito progressista Machrou Tounes, lancia il suo "progetto nazionale". Vale a dire: il ricongiungimento della famiglia centrista e la rottura finale con il partito islamico Ennahda del presidente del parlamento, Rached Ghannouchi. E’ questa, almeno, la posizione del quotidiano “L’Economiste maghrebin”, che in un editoriale afferma come Marzouk potrebbe avere la “chiave magica per uscire dalla crisi politica”. Il leader di Machrou Tounes, infatti, ha proposto di unificare tutti i partiti della famiglia centrista per realizzare un “progetto nazionale” escludendo di fatto Ennahda, movimento affiliato alla Fratellanza musulmana, ma anche Qalb Tounes, il partito del magnate dei media Nabil Karoui, sotto custodia cautelare per presunta corruzione. In un'intervista al quotidiano “La Presse”, Marzouk, ha lanciato un "ambizioso progetto per liberare il Paese del giogo dell’Islam politico", sottolinea l'editoriale. (segue) (Tut)