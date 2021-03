Tunisia: Mohsen Marzouk lancia un progetto nazionale per riunire la “famiglia centrista” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “famiglia centrista” Marzouk intende sostanzialmente due parole: patriottismo e progresso. “La polarizzazione è tra islamisti e forze nazionaliste. In ogni periodo, c’è sempre una forza politica che ha rappresentato questo progetto nazionalista. A un certo punto era la sinistra, poi il partito di Néjib Chebbi, dopo Nidaa Tounes e ora il Pdl”, ha detto Marzouk a “La Presse”. “Abbiamo sempre chiesto l'unificazione dei partiti di questa tendenza nazionalista, sulla base di tre principi fondamentali. In primo luogo, dobbiamo definirci in relazione a un progetto di progresso, non per contrastare Ennahda. Se siamo contro Ennahda è perché rappresenta un progetto internazionale che cerca di fermare questo progresso. In secondo luogo, dobbiamo prendere un impegno chiaro e solenne a non governare più con Ennahda. È una rottura totale con Ennahda, ma anche con i partiti della corruzione politica. Tutti coloro che sono coinvolti in casi di corruzione politica non dovrebbero far parte di questo progetto. Dobbiamo assolutamente rompere con l'estremismo religioso. Terzo, gestione degli egocentrismi. L'ego positivo è necessario per la vita politica. Ma per gestirlo abbiamo strumenti politici e democratici”, ha detto Marzouk. (segue) (Tut)