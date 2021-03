Tunisia: Mohsen Marzouk lancia un progetto nazionale per riunire la “famiglia centrista” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Economiste maghrebin”, tuttavia, sottolinea che allo stato attuale non esiste una figura politica consensuale capace di riunire la “famiglia centrista” tunisina come fece, ad esempio, Beji Caid Essebsi con Nidaa Tounes. L'egocentrismo che contraddistingue la maggior parte dei leader politici, aggiunge l’editoriale, è un ostacolo difficile da superare. In attesa che il "progetto nazionale" tunisino si concretizzi, Marzouk ha chiesto apertamente l’estromissione di Rached Ghannouchi. "Deve andare via. Ha trasformato il Parlamento nella sua proprietà feudale, ha cristallizzato la crisi”, ha proseguito Marzouk. Questo passo, tuttavia, non risolverà la profonda crisi politica che attanaglia la Tunisia. "Il Parlamento è molto diviso, le prerogative dei due capi dell'esecutivo (il capo dello Stato Kais Saied e il premier Rachid Ghannouci, ndr) non sono chiare, ecco perché abbiamo chiesto l'istituzione di una terza Repubblica, con l'istituzione di un nuovo sistema politico. Chiediamo un sistema presidenziale democratico, ma anche un sistema elettorale che consenta l'emergere di una maggioranza parlamentare stabile”, ha concluso Marzouk. (Tut)