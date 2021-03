Cultura: Raggi, Teatro Valle sarà dedicato a Franca Valeri, esperti a lavoro per riaprirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro Valle, il più antico teatro di Roma, sarà dedicato a Franca Valeri. Questa la proposta di Maurizio Costanzo che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha accolto nel corso di un'intervista che andrà in onda domani sera al Maurizio Costanzo show su Canale 5. "È una bellissima proposta e la accolgo con molto piacere, qui dentro hanno calcato le scene i più grandi: riportarlo alla luce, dargli il nome di Franca Valeri, e ricordare che cosa è stato questo luogo, è importante", ha detto Raggi che ha anche percorso le tappe per la riapertura del teatro. "Il Valle è un pezzo di Roma importantissimo, questo teatro ha più di 300 anni: qui hanno calcato le scene i più grandi interpreti e autori italiani. È necessario restituirlo alla città che lo ha chiesto a gran voce e in tanti modi. È stato complicato fare tutta la parte di progettazione, non si trovavano neanche le mappe degli impianti, c'è voluta tanta perizia e attenzione. Un gruppo di ingegneri e architetti, che si sono occupati già della ristrutturazione dei più grandi teatri italiani, ha realizzato un progetto meraviglioso per riportare alla luce questo teatro". Infine la sindaca ha assicurato che entro il 2030, data in cui a Roma potrebbe esserci l'Expo, "questo teatro sarà stato inaugurato e sarà un grande regalo che faremo ai romani". (Rer)