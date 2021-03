Russia: fatturato Ozon nel 2020 cresciuto del 144 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato totale della società russa di e-commerce Ozon, compresi i servizi, nel 2020 è aumentato del 144 per cento, attestandosi a 197,4 miliardi di rubli (2,18 miliardi di euro), contro gli 80,8 miliardi di rubli (894 milioni di euro) del 2019. E' quanto reso noto dalla società tramite una nota. L'Ebitda rettificato negativo di Ozon è stato pari a 11,7 miliardi di rubli (129,5 milioni di euro) contro un valore di 15,8 miliardi di rubli (174,8 milioni di euro) registrato nel 2019, che "era sostanzialmente in linea con le aspettative del management", ha osservato la società. Gli ordini nel 2020 sono aumentati del 132 per cento a 73,9 milioni, rispetto ai 31,8 milioni del 2019. Il numero di clienti attivi sulla piattaforma Ozon è aumentato del 75 per cento anno su anno, a 13,8 milioni rispetto a 7,9 milioni registrati al 31 dicembre 2019. Ozon è una piattaforma di e-commerce russa, di proprietà di Afk Sistema e Baring Vostok, con circa 9 milioni di prodotti in più di 20 categorie. Alla fine del 2020, la società ha tenuto una offerta pubblica di titoli, durante la quale ha raccolto 1,2 miliardi di dollari. (Rum)