Droga: cocaina in capsule per medicinali, preso pusher già arrestato in operazione del 2009

- È stato nuovamente arrestato per spaccio Jonathan C., oggi 31enne, dopo essere finito in carcere per lo stesso reato nel 2009 nell'operazione "Smart" del commissariato Quarto Oggiaro. Questa volta l'uomo è stato individuato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano a Baranzate (Mi) sugli sviluppi di un'indagine lampo che lo scorso 23 marzo aveva portato alla denuncia a piede libero di un pusher di 21 anni trovato con alcune dosi di cocaina e all'arresto di un pregiudicato di 45 anni dal quale il giovane si riforniva per lo spaccio al dettaglio. Nei giorni scorsi i poliziotti della sezione "Falchi", pedinando nuovamente il giovane sono risaliti a un box a Baranzate in via Asiago. Lì è stato visto entrare e uscire dal garage Jonathan C. che è stato poi bloccato. In tasca gli agenti gli hanno trovato 35 dosi di cocaina per circa 12 grammi, confezionate in capsule uguali a quelle per uso farmacologico. Durante la perquisizione del box sono state scoperte confezioni con migliaia di capsule vuote di diverso colore e due presse per riempire in serie gli involucri di cocaina. (Rem)