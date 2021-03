Scuola: didattica in presenza a Napoli, sanzionato istituto dell'Arenella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti appartenenti all'unità operativa tutela emergenze sociali e minori di Napoli hanno eseguito controlli ad alcune strutture scolastiche presenti sul territorio cittadino. A seguito di segnalazioni del servizio sistema educativo del Comune di Napoli gli agenti hanno ispezionato in particolare quattro istituti paritari nei quartieri Vomero, Arenella e Avvocata. Uno di questi, in via San Giacomo dei Capri, è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa regionale vigente in quanto aveva in atto la didattica in presenza di alcuni alunni senza i requisiti previsti. Solo gli alunni con bisogni educativi speciali (Bes) rientrano nelle categorie di alunni autorizzati a svolgere didattica in presenza anche in "zona rossa", così come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione il 12 marzo. Gli agenti, inoltre, hanno verificato che tutte le strutture adottassero correttamente le prescrizioni di sicurezza previste per il contenimento del contagio da Covid-19. (Ren)