Cultura: Franceschini, regole semplificate e 30 milioni di euro per sostenere imprese creative del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuovi aiuti alle imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno che hanno sofferto durante la pandemia da Covid-19 e un percorso semplificato per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e no profit che valorizzano e promuovono il patrimonio culturale in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia". Lo afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini, dopo che l’Autorità di gestione del Pon (Programma operativo nazionale) Cultura e Sviluppo 2014-2020 ha firmato due Direttive operative che recepiscono le modifiche e le integrazioni introdotte nella disciplina dell’utilizzo di queste risorse europee dal decreto del 10 dicembre 2020 del ministro della Cultura. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Nasce così "Cultura crea plus", con una dotazione di 30 milioni di euro a valere sulle risorse esistenti. Si tratta di una procedura a sportello che offre fino a 25 mila euro a fondo perduto alle imprese, anche no profit, attive dal 1 gennaio 2020 che hanno subito una perdita di fatturato nel corso del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 e che non necessariamente intendono presentare un piano di investimenti. Lo sportello sarà aperto a partire dalle ore 12 del 19 aprile 2021 fino ad esaurimento delle risorse. (segue) (Com)