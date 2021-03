Cultura: Franceschini, regole semplificate e 30 milioni di euro per sostenere imprese creative del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cultura crea 2.0", invece - prosegue la nota - prenderà il via il 26 aprile, sostituendo l’incentivo esistente per il quale non è più possibile presentare domanda. Tra le molte novità figura l’ampliamento dei territori di intervento, della platea di beneficiari e delle spese ammissibili alle agevolazioni. È previsto un servizio di assistenza per tutte le imprese beneficiarie che ne faranno richiesta, con un tutoraggio tecnico-gestionale, erogato direttamente dall’Autorità di gestione, per trasferire ai beneficiari competenze specialistiche in settori strategici quali marketing, gestione delle risorse umane e innovazione di processo e di prodotto. Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 12 del 26 aprile 2021. (Com)