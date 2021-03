Imprese: Tomasi (Aspi), investiremo 200 milioni nella trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro piano di investimenti si fonda sul digitale: dobbiamo immaginare oggi cosa fare per prolungare la vita utile dell’infrastruttura per i prossimi 30-50 anni. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Per questo vanno rivisti i processi aziendali con un importante investimento in termini di trasformazione digitale: allocheremo 200 milioni di euro, 100 dei quali legati esclusivamente ai processi aziendali”, ha spiegato, ricordando che il piano prevede una spesa di 21,5 miliardi fino al 2038. (Rin)