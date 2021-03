Covid: arcivescovo Delpini, Milano ha bisogno di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uscire dalla crisi scatenata dal Covid secondo l’arcivescovo di Milano Mario Delpini “Milano ha bisogno di speranza, di fraternità, di organizzazione, quindi di valori alti, di un esempio cristiano che la lega, e di una capacità di organizzarsi per fare fronte alle necessità di un periodo molto complicato”. “Noi - ha detto a margine della presentazione del bilancio del fondo San Giuseppe - siamo davanti alla sfida di pensare un nuovo modo di essere città, di essere società, quindi questo piccolo contributo che il fondo può dare è un tamponamento a situazioni di emergenza, soltanto il simbolo di quello che vorremmo fare e vorremmo essere, in un contesto in cui nessuno è abbandonato e ogni risorsa è considerata più che una proprietà privata un bene da condividere”. (Rem)