Difesa: Profumo su digitale, servono scelte chiare su tecnologie su cui investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo provare a concentrarci sulle capacità che vogliamo tutelare" e fare "scelte chiare sulle tecnologie sulle quali, come Paese" intendiamo investire. Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenendo al webinar "Sovranità tecnologica. Elementi per una sovranità italiana ed europea". Questo è necessario per mantenere lo sviluppo economico, ha osservato Profumo, dal momento che "la sovranità tecnologica è connessa" con quest'ultimo. Nel suo intervento, Profumo ha inoltre sottolineato che "quando parliamo di beni connessi alla difesa, averne disponibilità quando è necessario è assolutamente fondamentale. Quindi bisogna avere la capacità di presidiare queste tecnologie in modo strutturato", ha spiegato.(Rin)