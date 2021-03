Governo: Ronzulli (FI), Draghi ha dote realismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Draghi ha indubbiamente, come ha dimostrato anche nel rapporto con l’Europa, la dote del realismo che è quello che serve in questo momento in cui bisogna andare avanti a tutti i costi. Incarna la differenza non formale ma sostanziale tra presidente del Consiglio e primo ministro, cioè tra chi è costretto a mediare, a trattare e a volte anche a inseguire come è successo con Conte in questo anno di pandemia e chi, invece, guida, decide, detta la linea e va avanti con decisione. Draghi è stato chiamato per superare l’emergenza e per occuparsi di due priorità: vaccini e recovery plan. Interpreta bene il suo ruolo lo abbiamo visto con l’accelerazione del piano vaccinale”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a "L’Aria che Tira", su La7. (com)