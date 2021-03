Mobilità: Tomasi (Aspi), paradigma del trasporto merci sta cambiando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notiamo un cambiamento nel comportamento degli utenti, in termini di trasporto sia di merci che di persone. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “I dati del 2020, e dei primi mesi del 2021, mostrano la ripresa dei volumi di traffico pesante per il trasporto merci, grazie anche al commercio elettronico: il paradigma della mobilità sta cambiando, e stoccaggi e magazzini sono sempre più mobili”, ha spiegato, aggiungendo che una trasformazione della mobilità sarà “fattibile solo se riusciremo ad abbinarvi la componente della sostenibilità, in un’ottica integrata di sistema”. (Rin)