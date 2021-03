Fisco: Bignami (Fd'I), governo intervenga su costi fissi imprese e pace fiscale reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Galeazzo Bignami, deputato Fratelli d'Italia e componente della commissione Finanze a Montecitorio, segnala che "chi oggi è costretto a chiudere la propria attività a causa dell'emergenza, non può essere condannato una seconda volta dallo Stato a pagare le cartelle esattoriali. Il decreto Sostegni è totalmente insufficiente - continua il parlamentare in una nota - come confermato dalla Cgia di Mestre che in merito agli indennizzi parla di una copertura tra l'1,6 e il 5 per cento delle perdite dello scorso anno". L'esponente di Fd'I, poi, prosegue: "Fratelli d'Italia continua a chiedere di intervenire sui costi fissi delle imprese, oltre alla pace fiscale reale. Ecco perché oggi siamo qui, a recapitare il nostro messaggio al presidente del Consiglio Draghi, una busta simbolica dal messaggio chiaro 'se mi chiudi, non mi chiedi'". (Com)