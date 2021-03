'Ndrangheta: commisero reati fiscali per agevolare clan, 4 condanne a Milano con pene fino a 8 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle indagini del Gico e del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, il gruppo avrebbe messo in piedi una complessa frode all'Iva nel settore del commercio dell'acciaio, attuata avvalendosi di una fitta rete di società 'cartiere' e 'filtro', formalmente intestate a prestanomi. Durante le indagini delle Fiamme Gialle era emerso che durante la prima ondata del coronavirus Maida, collegato al clan capeggiato da Lino Greco di San Mauro Marchesato (KR), attraverso tre società, avrebbe chiesto e ottenuto circa 60 mila euro di contribuiti a fondo perduto stanziati dal decreto Rilancio per far fronte alla crisi che ha colpito le imprese. Agli atti dell'inchiesta "Habanero" risulta poi anche un tentativo di chiedere allo Stato ulteriori 150 mila euro. "Abbiamo fatto la richiesta per fare quella cosa li dei 150 mila euro no? Mi ha mandato quella per i 25 mila (...) devo richiedere il modulo per richiedere i 150 mila euro. Lui mi ha mandato quello dei 25 mila, io invece avevo fatto la richieste dell'altro infatti è quello che avevo detto", è quanto affermava il titolare fittizio della "Clessidra White srl" in un'intercettazione telefonica contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare. (Rem)