Autostrade: Tomasi (Aspi), pronti da giugno con “cashback” per disagio cantieri

- Replicheremo all’Antitrust in merito alla multa da cinque milioni che ci è stata imposta: dall’evento del Ponte Morandi ad oggi abbiamo applicati circa 77 milioni di esenzioni, e credo che siamo gli unici concessionari ad aver deciso di fare questo tipo di attività. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Appena firmeremo l’accordo saremo pronti, già da giugno, ad applicare un cashback per fare sì che all’utente che abbia riscontrato un qualsiasi impatto sia concessa una riduzione del pedaggio”, ha detto. (Rin)