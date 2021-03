Autostrade: Tomasi (Aspi), risoluzione contenzioso utile per sbloccare progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo circa sei miliardi di progetti esecutivi depositati al ministero delle Infrastrutture, e la risoluzione della questione Autostrade per l’Italia andrebbe sicuramente a beneficio del sistema Paese liberando queste ulteriori attività, per le quali gli iter autorizzativi sono ad oggi completati. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. (Rin)