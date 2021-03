Speciale difesa: Marina militare, chiarimenti in merito a post sui fatti storici della Baia di Suda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ad alcuni commenti apparsi sui media e sui social network, che fanno riferimento a un post della Marina Militare riguardante i fatti storici della Baia di Suda, si sottolinea quanto segue: l’azione militare, così come numerosi altri eventi della storia navale italiana, una fra tutte quella di Alessandria avvenuta nel dicembre del 1941, sono ricordate ogni anno, da decenni, per il sacrificio dei loro protagonisti, uomini in divisa, esempio di coraggio, capacità e tecnica, al servizio delle Istituzioni. Appare strumentale, dunque, correlare il loro operato alla forma di governo allora vigente. Infine, si precisa che il riferimento alla 10^ Flottiglia Mas, rilevato da alcuni commentatori, nulla ha a che vedere con la Repubblica Sociale Italiana costituita dopo il settembre del 1943 mentre l’episodio relativo alla Baia di Suda avvenne nel 1941. Così una nota ufficiale della Marina militare italiana. (Com)