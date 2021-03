Speciale difesa: Casa Bianca, presidente Biden non intende incontrare leader Kim Jong-un

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha accusato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) di violare la sovranità di Pyongyang ed applicare ai danni di quest'ultima un "doppio standard" nella valutazione dei test di missili balistici. Jo Chol-su, direttore generale del dipartimento di Organizzazione interna del ministero degli Esteri nordcoreano, ha diramato una nota critica nei confronti del Consiglio di sicurezza in vista della riunione a porte chiuse programmata da quest'ultimo per il 30 marzo, in risposta al test di due missili balistici effettuato dal Nord la scorsa settimana. "Denuncio con forza le iniziative del Consiglio di sicurezza, (che costituiscono) una grave violazione della dignità di uno Stato indipendente e una plateale violazione della Carta delle Nazioni Unite", recita la nota del funzionario. "Non asseconderemo mai le iniziative di alcuni membri del Consiglio di sicurezza tese a (...) calpestare la sovranità di Paesi indipendenti e a vincolarne lo sviluppo", prosegue la nota di Jo. "Qualsiasi tentativo di negare il nostri diritto all'autodifesa innescherà necessariamente contromisure adeguate". (Nys)