Speciale difesa: Siri, nuovi raid russi alla periferia occidentale di Idlib

- Prosegue l’escalation militare nel governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria, dove caccia dell’aeronautica russa hanno effettuato diversi attacchi alla periferia occidentale del capoluogo omonimo. Secondo il portale “Enab baladi”, vicino all’opposizione al presidente siriano Bashar al Assad, i raid russi hanno preso di mira i distretti di Bikfun e Jadaar, a ovest di Idlib. I caccia russi secondo il portale avrebbero gettato bombe a implosione, altamente esplosive, in aree densamente popolate in cui si trovano diversi campi profughi e “nessuna presenza militare”. Secondo la Difesa civile siriana, organizzazione umanitaria locale, i raid non hanno causato vittime o feriti. (Res)