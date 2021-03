Speciale difesa: presidente Sakellaropoulou incontra ministro Difesa Wei, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, ha incontrato ieri, 29 marzo, il ministro della Difesa nazionale cinese Wei Fenghe in visita nel Paese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Nel sottolineare che Grecia e Cina sono entrambe antiche civiltà, Sakellaropoulou ha affermato che la partnership strategica globale tra i due Paesi continua a svilupparsi. La presidente ha inoltre ringraziato la Cina per il suo sostegno nella lotta alla pandemia di Covid-19. "La Grecia attribuisce importanza alla posizione della Cina negli affari internazionali e apprezza i risultati di Pechino nello sviluppo economico e sociale e il suo grande progresso nei diritti umani. La Grecia è disposta a partecipare attivamente all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e alla cooperazione tra la Cina e i Paesi dell'Europa centrale e orientale", ha affermato Sakellaropoulou. (Gra)