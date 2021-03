Speciale difesa: delegazione militare Emirati in visita in Mauritania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione militare degli Emirati, guidata dal tenente generale Hamad Muhammad Thani al Rumaithi, capo di Stato maggiore delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, ha iniziato una visita di lavoro di tre giorni in Mauritania. L'esercito mauritano ha affermato, in un comunicato stampa pubblicato sul suo sito web, che questa visita "fa parte del quadro del rafforzamento delle relazioni di cooperazione militare tra la Mauritania e gli Emirati Arabi Uniti e rappresenta un mezzo per rafforzare e approfondire queste relazioni in un modo che serve gli interessi della due Paesi". (Res)