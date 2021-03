Speciale difesa: Figliomeni (Fd'I), auguri all’Aeronautica militare per 98esimo anniversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si celebra il 98esimo anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare con il passaggio delle frecce tricolori su Roma. "Rivolgiamo un pensiero di riconoscenza e gratitudine agli aviatori che hanno servito e servono con onore, dedizione e sacrificio il nostro Paese e rendiamo omaggio alla sua bandiera, simbolo di unità e del valore degli appartenenti all'Arma azzurra". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni. "Un’Aeronautica militare, insieme alle altre forze armate, impegnata in prima linea nella lotta della pandemia da Covid-19, ma anche al trasporto sanitario d'urgenza - aggiunge Figliomeni -, al sostegno nelle operazioni di soccorso aereo e di aiuto alle popolazioni duramente provate dal terremoto e da eventi naturali, dalla meteorologia, al controllo dello spazio aereo. Alle donne e agli uomini dell'Aeronautica di ogni ordine e grado, al personale civile e alle loro famiglie giunga, in questa giornata, il nostro augurio e saluto più deferente”. (Com)