Speciale difesa: Mozambico, dipartimento Difesa Usa ribadisce sostegno a Maputo nella lotta al jihadismo

- Tramite il suo dipartimento della Difesa, il governo degli Stati Uniti ha ribadito il sostegno al Mozambico nel contrasto agli attacchi jihadisti che hanno portato alla conquista della città di Palma, situata nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. "Restiamo determinati a cooperare con il governo del Mozambico nell'antiterrorismo e nella lotta all'estremismo violento e per sconfiggere l'Isis", si legge in una dichiarazione pubblicata nelle ore della conquista di Palma. La dimostrazione di sostegno cade a pochi giorni da quella già espressa dal dipartimento di Stato Usa e dall'ambasciata degli Stati Uniti a Maputo, che hanno ufficialmente condannato l'offensiva jihadista a Palma e sottolineato la solidarietà di Washington con il governo di Maputo. Dopo quasi una settimana di intensi combattimenti, lo Stato islamico nella provincia dell’Africa centrale (Iscap) ha rivendicato la conquista della città di Palma, presa d'assalto mercoledì scorso da un centinaio di insorti jihadisti appartenenti al gruppo noto come Ansar al Sunna e localmente come al Shabaab (da non confondere con l'omonimo gruppo somalo). A riferirlo è stato lo stesso gruppo jihadista, che attraverso i suoi canali di propaganda online ha fatto sapere che dall'inizio dell'attacco - sferrato lo scorso 24 marzo - sono morte 55 persone, inclusi militari e loro “seguaci cristiani” e “stranieri”, aggiungendo che i miliziani hanno preso il controllo di edifici governativi, aziende e banche. (Res)