Speciale difesa: Mulè, grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, non siete soli

- "Ho l'onore di essere qui in Lituania nella base di Siauliai in occasione di una ricorrenza importante, sentita: i 98 anni di storia dell'Aeronautica Militare. 98 anni di valori, identità, imprese straordinarie che ci rendono orgogliosi dei nostri militari che dall'alto vegliano sui nostri cieli". Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel discorso di alzabandiera tenuto presso la base aerea di Siauliai in occasione della celebrazione dei 98 anni dell'Aeronautica Militare. "44mila uomini e donne che ogni giorno, da quasi un secolo, assicurano la sicurezza degli spazi aerei, ma non solo. Garantiscono soccorsi e supporto immediato anche in una fase emergenziale come quella che stiamo affrontando da oltre un anno causa Covid. Sono qui - aggiunge - per dirvi grazie e testimoniare la vicinanza delle Istituzioni e del Paese ai militari coinvolti nelle missioni italiane all'estero. Siete vanto dell'Italia nel mondo ed è motivo di orgoglio avere uomini e donne così preparati, così dediti ai valori fondanti della nostra Nazione, così capaci e professionali da emergere a livello mondiale. Voglio che abbiate la consapevolezza che il vostro lavoro è riconosciuto, voglio che voi sappiate che non siete soli. Il sistema Paese Italia vi sostiene, le Istituzioni che qui io rappresento sono al vostro fianco", conclude. (Com)