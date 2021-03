Israele: media, identificata mutazione locale virus responsabile Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricercatori israeliani avrebbero scoperto una mutazione israeliana del virus Sars-CoV-2 e il ministero della Salute starebbe per annunciarlo pubblicamente. Lo riferisce l’emittente israeliana “Channel 12”. Il ceppo P681H, presente da novembre, è stato individuato in 181 pazienti. La notizia è stata confermata al quotidiano israeliano “The Times of Israel” da un professore coinvolto nella ricerca. Il ceppo identificato è contraddistinto da una singola proteina modifica e non sembrerebbe più contagioso o pericoloso del ceppo nativo. La stessa mutazione sarebbe stata rintracciata anche in Nigeria e alle Hawaii, ha fatto sapere “Channel 12”.(Res)