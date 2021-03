Kosovo: Varhelyi, procedere a liberalizzazione visti, completare istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Varhelyi ha dato tre messaggi. Primo, "è essenziale completare la creazione di nuove istituzioni. Dopo la formazione della nuova Assemblea e del nuovo governo questo lunedì, il Kosovo deve eleggere senza indugio un nuovo presidente. Il Kosovo non può permettersi maggiore incertezza politica in questi tempi difficili". Secondo, "accogliamo con favore il fatto che il partito vincitore abbia posto un forte accento su questioni che sono al centro dell'agenda europea del Kosovo, come la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, lo sviluppo economico e sociale e il passaggio a un'economia più verde. Con il suo forte mandato, il nuovo governo avrà l'opportunità di portare a termine le riforme". Terzo, "il dialogo facilitato dall'Ue con la Serbia. È essenziale che il nuovo governo del Kosovo si impegni a proseguire il dialogo. Questo è cruciale per i cittadini del Kosovo e della Serbia, la normalizzazione delle relazioni tra i due e per la prospettiva europea di entrambi". (Beb)