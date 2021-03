Kosovo: Covid, ulteriori ritardi per forniture vaccini Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture del vaccino anti Covid-19 programmate tramite il programma Covax sono state ritardate di altre tre settimane in Kosovo. E' quanto scrive il quotidiano kosovaro "Koha", secondo cui, inoltre, anziché 33.000 dosi come inizialmente programmato nel Paese balcanico arriveranno effettivamente solo 24 mila dosi di vaccino. Il programma Covax avrebbe inviato una lettera in merito al ministero della Salute di Pristina, precisando che le dosi mancanti per raggiungere le 33.000 annunciate arriveranno in Kosovo più tardi con un secondo invio. Dall'Albania intanto viene confermato un aiuto alle vaccinazioni del personale sanitario in Kosovo: il premier albanese Edi Rama ha detto che inizieranno immediatamente le vaccinazioni per 11 mila lavoratori kosovari in prima linea nell'emergenza Covid. (Alt)