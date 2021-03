Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo sia incentrato su crimini di guerra e persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità nel dialogo tra Kosovo e Serbia includeranno la questione dei crimini di guerra e le persone scomparse, in quanto Pristina chiederà delle compensazioni per le responsabilità di Belgrado. Lo ha affermato il premier kosovaro Albin Kurti. "La giustizia ancora manca ed è nostro dovere fare tutti gli sforzi per quanto riguarda i crimini commessi durante la guerra, anche tramite l'attivazione della procura speciale in modo da cercare di guarire le ferite della guerra facendo luce sul destino delle persone scomparse", ha dichiarato Kurti durante la sua visita odierna, insieme alla candidata presidente Vjosa Osmani, al memoriale di Krusha e Madhe dove sono state uccise 241 nel marzo del 1999. (segue) (Alt)