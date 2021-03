Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo sia incentrato su crimini di guerra e persone scomparse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima tra Pristina e Belgrado non sembra tuttavia particolarmente favorevole ad una ripresa del dialogo. Secondo quanto affermato nelle scorse ore da Vucic, il nuovo governo kosovaro guidato dal premier Kurti ha commesso "una brutale violazione" della Costituzione inviando anche un "chiaro messaggio" contro il popolo serbo. "La loro Costituzione, come loro dicono, dice che i serbi devono avere la guida di due ministeri. Non gli importa che hanno violato il loro atto legislativo più importante, perché nessuno al mondo li rimprovererà per questo", ha dichiarato Vucic durante una visita ai lavoro lungo l'asse stradale Iverak-Lajkovac. A suo modo di vedere, Kurti ha del resto già inviato un messaggio "persino più chiaro" quando ha dichiarato che tutti gli albanesi dovrebbero essere uniti nella lotta contro la Serbia. "Certamente nessuno ha reagito perché tutto quello che è contro la Serbia è permesso dalla comunità internazionale", ha dichiarato Vucic denunciando "l'ipocrisia e il doppio standard". (segue) (Alt)