Difesa: Mattarella, da Aeronautica militare servizio a causa indivisibile di sicurezza e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’importante apporto fornito per far fronte all’emergenza sanitaria, non ha sottratto" l’Aeronautica militare "al dovere di assolvere agli impegni affidategli da governo e Parlamento in ambito nazionale ed internazionale e di rivolgere lo sguardo alle sfide più ampie della tecnologia e dell’evoluzione del mezzo aereo". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ha inviato al capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso in occasione del 98mo anniversario della costituzione dell’Arma azzurra. "Con uomini e mezzi l’Aeronautica militare è stata impiegata nel sostegno alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali di pace dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e della Nato: dall’Afghanistan al Libano, dall’Iraq al Kosovo, dal Corno d’Africa all’Africa sub sahariana, oltre a contribuire ad assicurare la difesa aerea anche in Islanda, nei Paesi baltici, in Romania, in Albania, in Montenegro e in Slovenia. Contributo di grande rilevanza all’Alleanza Atlantica e alla Comunità internazionale, che sottolinea la solidarietà del nostro Paese alla causa indivisibile della sicurezza e della pace", conclude il capo dello Stato. (Com)