- Libano: Usa impongono taglia da 10 milioni di dollari su Salim Ayyash - Gli Stati Uniti hanno offerto una taglia da 10 milioni di dollari per ritrovare Salim Ayyash, membro latitante del partito sciita libanese Hezbollah che il Tribunale speciale dell’Onu per il Libano ha condannato per l’assassinio di Rafik Hariri (ex premier libanese, ucciso in un attentato a Beirut il 14 febbraio 2005). Il dipartimento di Stato Usa ha infatti annunciato che offrirà una ricompensa per “informazioni che conducano a localizzare o identificare” Ayyash, o “informazioni che permettano di impedirgli di svolgere atti di terrorismo internazionale contro cittadini o proprietà statunitensi”. Ayyash, condannato per l’omicidio di Hariri, è indagato dal Tribunale con sede all’Aia per altri tre casi di attentati contro politici, ovvero gli omicidi e tentati omicidi di Georges Hawi, Marwan Hamadeh ed Elias Murr. (segue) (Res)